Juve, l'arbitro per il City e i ricordi amari con l'Ajax: ecco chi è

La Juventus sta lavorando per preparare la gara contro il Manchester Citty in Champions League. Un modo per dimenticare gli ultimi pareggi e le contestazioni da parte dei tifosi. Un modo per provare a risollevarsi e farlo in un match importante e contro una delle squadre più forti degli ultimi anni. Ma, così come i bianconeri, anche la formazione allenata da Guardiola non se la sta passando bene, anzi peggio. Un momento di difficoltà, il primo dopo anni di dominio tra Premier ed Europa (la prima e unica Champions vinta proprio contro l'Inter a Istanbul) ma all'Allianz non sarà certo una passeggiata. Intanto l'UEFA ha designato l'arbitro della sfida di mercoledì alle 21.