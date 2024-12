Xabi Alonso: "Inter tra le più forti". Poi il retroscena sul futuro in Italia

Xabi Alonso: "Calhanoglu è cambiato molto"

L'allenatore ha risposto ad una domanda sul centrocampista dell'Inter, che si prepara ad affrontare la sua ex squadra: "Non pensiamo ai singoli, ma di sicuro è un giocatore che ha un grande impatto sul gioco. Ricordo quando giocava qui, era un numero 10. Il suo gioco è cambiato molto nel corso del tempo. È un giocatore chiave per loro, come Kimmich lo è per il Bayern Monaco. In che posizione lo metterei tra i migliori centrocampisti? Non so dirlo con esattezza, ma sicuramente è in alto. Per noi sarà una grande sfida e non vediamo l'ora". Quindi sulle condizioni di Patrick Shick: "Si sta avvicinando alla forma migliore, si sente meglio e non lo escludiamo. Domani verificheremo se sarà in condizione per poter giocare dall'inizio o a gara in corso magari".