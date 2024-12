Tra Ancelotti e Gasperini c'è la Juve: in conferenza si ricorda il passato

Ancelotti: "Mbappé? Ha bisogno di fiducia"

Spazio poi ai singoli, con il possibile rientro di Vinicius da titolare dopo l'infortunio: "Sta bene. Dobbiamo valutarlo, sarà importante l'allenamento di oggi. Bellingham ha recuperato, gli unici due dubbi sono Rodrygo e Vinicius. Il miglioramento di Bellingham? In realtà le cose non sono cambiate così tanto, stiamo giocando meglio davanti e lui sta sfruttando queste occasioni". Spazio poi ovviamente a Mbappé: "Poteva essere la prima conferenza senza parlare di Mbappé, ma hai rovinato tutto (ride, ndr). Sta bene, sta meglio. Io gli ho dato tutta la fiducia di cui lui ha bisogno. Domani speriamo sia una partita chiave per lui, ma anche per noi". Quindi sulla possibilità di un prestito di Endrick a gennaio: "No, rimane qui. Più minuti? Non lo so, io non ho pregiudizi nei confronti di nessuno, sia se ha 18 o 40 anni, cerco di mettere in campo la miglior squadra possibile. Bisogna avere pazienza, ma non ho pregiudizi".