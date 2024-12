Guardiola vota Motta: "Juve top in Italia. Primo anno al City non ho vinto, poi..."

Il tecnico catalano si è soffermato sulla Juve e Motta : " In Italia è la squadra migliore per la sua storia . Sono abituati a giocare con tanta pressione. La qualità c'è e Thiago si vede quale direzione voglia dare al suo gioco. A Bologna ha fatto un lavoro eccezionale anche nella mentalità dei giocatori. Ci vuole tempo per lui per assestarsi e credo riuscirà a creare quello che ha in testa. Non vedo l'ora di affrontarlo domani".

Sulle difficoltà della Juve: "Veniamo giudicati dai risultati. Non mi permetto di commentare la Juve perché sono lontano. Ho visto le partite negli ultimi giorni e sono sulla buona strada. Non è facile entrare in un posto nuovo e inserire subito le proprie idee, soprattutto in società in cui ci sono degli obblighi come Juve, Milan e Inter. C'è bisogno di tempo. Io il primo anno al Manchester non ho vinto, ma mi han dato pazienza e abbiamo fatto la storia". A chiudere sempre sui bianconeri: "Non mi fido della Juve anche se arrivasse da 10 vittorie consecutive. Nè della Juve e nè di altre squadre. C’è rispetto per la Juve, ma dobbiamo guardare a noi per battere non soltanto la Juventus ma anche le squadre contro cui dobbiamo giocare nelle prossime settimane".