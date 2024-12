Slot batte anche il Girona: Liverpool inarrestabile e già agli ottavi di Champions

Il Liverpool passa anche a Girona nel match valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League e resta a punteggio pieno, salendo a quota 18 punti, in testa alla classifica ed è già qualificato agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Per la formazione di Slot si tratta della sesta vittoria in sei partite di Champions, del tredicesimo successo nelle ultime 15 gare tra coppe e campionato.