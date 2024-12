Inter, che male a Leverkusen: sconfitta al 90'! Tris Real, Atalanta a testa alta

Mbappé la sblocca. Ma la Dea non ci sta

Partono forte i padroni di casa, che chiamano in causa Carnesecchi sul tentativo di Mbappé. Il numero 9 viene servito da Brahim Diaz e batte a rete trovando però la pronta respinta del portiere. Ma 10 minuti dopo, il francese riceve ancora palla in area dall'ex Milan, e con un grande aggancio si apre la visuale per il tiro che sblocca le marcature. La Dea non ci sta e si rende pericolosa in più occasioni di De Ketelaere e Lookman. Alla mezz'ora, il nigeriano ci prova da fuori, mancando però di poco lo specchio della porta. Al 35', Mbappé lascia il campo a causa di infortunio alla coscia. Allo scadere del primo tempo, l'Atalanta conquista un calcio di rigore per il fallo di Tchouameni su Kolasinac, poi trasformato dall'attaccante belga. Avvio di ripresa amaro per i padroni di casa, che nonostante l'ottima tenuta del campo subiscono il 2-1 a causa di uno sfortunato rimpallo che al 56' lancia Vinicius in porta. Pochi minuti dopo, Bellingham fa tutto da solo in area, dove si smarca da De Roon e cala il tris mirando all'angolino basso. Ma la Dea non molla e al 65' accorcia le distanze con Lookman, ritagliandosi lo spazio da posizione defilata. All'85, una grande giocata di Samardzic lancia Retegui in porta, ma Courtois risponde presente. Nel finale, l'azzurro divora sottorete il gol del pareggio.