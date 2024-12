Diretta Benfica-Bologna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il primo gol, il sogno è la prima vittoria. Un Bologna reduce dal convincente pareggio sul campo della Juventus insegue sul campo del Benfica il primo 'acuto' in Champions League, dove finora ha racimolato solo un pareggio nella fase campionato. La squadra di Italiano fa visita a un avversario che vince consecutivamente da cinque partite - otto successi nelle ultime nove - e che di punti nella fase campionato ne ha già incamerati 9. "E' un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino europeo. Un'altra partita bellissima, in un'atmosfera caldissima e contro una squadra di alto livello. Ancora una volta dovremo prepararci bene e fare del nostro meglio. Ci sono ancora tre partite che possono dire tanto per il nostro percorso. E poi c'è il desiderio di cercare di fare risultato, e noi ci proveremo, come sempre" ha detto Italiano alla vigilia del match.