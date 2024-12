Pagelle Atalanta-Real: Ederson superlativo, Retegui spreca, Bellingham inventa

Carnesecchi 6 Dice no due volte a Mbappé nei primi 15 minuti, non può nulla sulle tre reti del Real Madrid.

Hien 6 Un suo errore spiana la strada a Mbappé che non sfrutta. Per il resto è abbastanza attento.

Ederson 7.5 Superlativo, sbaglia poco o nulla con la palla fra i piedi. Prezioso quando rientra.

Ruggeri 5.5 Sul suo versante c’è spazio per affondare, ma appare troppo timido e non lo sfrutta. Zaniolo (42’ st) ng

Pasalic 6 Poco pungente nei filtranti, non sempre preciso anche in mediana, manda in porta Kolasinac. Samardzic (12’ st) 6.5 Confeziona l’assist per il 2-3 di Lookman, tante giocate di qualità.

De Ketelaere 6.5 Non si fa intimorire dall’aggressività di Rudiger. Si muove bene, freddo e perfetto dal dischetto. Retegui (28’ st) 5.5 Vivo, impegna Courtois, ma si divora il 3-3 al 94’.

Lookman 7 Dà parecchio fastidio a Lucas Vazquez, molto pericoloso con la sua velocità. Sorprende Courtois sul suo palo.

All. Gasperini 6 Per quanto visto in campo, il pareggio sarebbe stato meritato. Disegna una squadra aggressiva, cui aggiunge qualità con il passare dei minuti, tenendo testa a un Real Madrid farcito di campioni.