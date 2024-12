Guardiola e la mossa a sorpresa del City: dalla svolta epocale al tribunale

Il suo reame (calcistico) può essere paragonato a quello del maestoso sovrano rinascimentale Carlo V d’Asburgo, “Kaiser” del Sacro Romano Impero Germanico e re di Spagna, sul cui regno non tramontava mai il sole. Quello del 54enne Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, “patron” del Manchester City, è un dominio planetario che spazia dall’Europa all’Asia e dalle Americhe all’Oceania. Il suo progetto è più che ambizioso, come del resto si conviene a un principe la cui famiglia reale (quella di Abu Dhabi che governa gli Emirati Arabi Uniti) vanta uno spaventoso patrimonio stimato in 1,2 trilioni di dollari. È la galassia del cosiddetto “City Football Group”: una “holding” fondata per controllare società di calcio nei vari Continenti. La prima acquisizione, la più importante, fu appunto quella del Manchester City nel 2008. Rilevò il sodalizio biancoceleste per 240 milioni di euro dall’ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra, deposto da un colpo di Stato. Una “entrée” avvenuta dalla porta principale del calcio europeo, in un club militante in Premier League che per anni aveva sofferto la presenza nella stessa città dei “cugini” vincenti dello United e che in ben tre occasioni (1983, ’87 e ’98) aveva addirittura conosciuto l’onta della retrocessione in Serie C.