Guardiola avvisa la Juve: "Passiamo il turno, poi sarà difficile affrontarci"

Pep Guardiola si racconta in esclusiva ai microfoni di Prime Video intervistato dal suo ex compagno di squadra Luca Toni. L'allenatore del Manchester City ha parlato del periodo che sta vivendo con la squadra e di come sta andando in Champions, di Thiago Motta alla Juventus e di quando ad Anfield ha mostrato il numero 6 con le dita ai tifosi del Liverpool. L'intervista integrale sarà visibile da questa sera, durante il pre-partita di Juventus-Manchester City, in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d'inizio alle 21:00. Sulla sua carriera da allenatore e sul periodo che sta vivendo dice: "Non ci sono allenatori né giocatori o società che non passano uno o due mesi brutti. Può succedere. Quello che può andare peggio? Perdere, perdere, perdere. Che fanno? Mi mandano a casa? Vado a casa. È la vita. Bisogna accettarlo". Nelle ultime settimane non è riuscito a nascondere un certo nervosismo. "Io sono una persona che si innervosisce a volte. Ho dei giorni brutti, sbaglio tanto, la maleducazione mi innervosisce. A volte perdo la testa? Sì. Dormo male e non digerisco, devo sempre mangiare leggero. Solo zuppa alla sera".