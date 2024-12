Vlahovic, senti Toni: "Ecco dove sbaglia e dove è fortissimo"

Toni, Vlahovic e il confronto con Haaland

Luca Toni ha parlato di Vlahovic e del suo momento alla Juve: "Per Dusan è una grande possibilità e può essere uno stimolo per lui giocare davanti a uno dei centravanti più forti del mondo. Sicuramente vuole dimostrare di essere un giocatore importante anche lui". Sul modo di giocare: "La Juve fatica a segnare perché porta avanti pochi uomini e Vlahovic va in difficoltà perchè è da solo dentro l'area di rigore. Dall'altra parte Haaland ha il 41% delle reti totali del Manchester". Sul punto debole: "Sbaglia tanta quando va a legare il gioco e su questo spesso si arrabbia anche Motta". Sui pregi: "È bravo dentro l'area quando va ad anticiapre sul primo palo, poi tecnicamente è fortissimo, contro il Lipsia ha fatto un gol pazzesco".

Sul confronto con Haaland: "Lui sta bene e dentro l'area si fa rispettare. In certi casi fa due movimenti per disorientare il suo difensore e in altri riesce a segnare anche in acrobazia. Un'altra sua caratteristica importante è dare la profondità alla squadra". A chiudere ha parlato del mercato: "Koopmeiners sta faticando ed è uno di cui su cui si è speso di più. Adesso sta trovando un buon minutaggio e il gol col Bologna potrebbe averlo sbloccato. Tra i nuovi acquisti a me piace Thuram. L'ho visto dal vivo e mi ha fatto impressione. Ha fisicità e gamba, poi come ha detto Motta è un ragazzo fantastico".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE