Lilla da urlo, agganciata l'Inter. L'Atletico Madrid sorpassa l'Atalanta

Dopo il pari con la Juve e il successo con il Bologna, il Lilla vince ancora e raggiunge l'Inter a quota 13 tra le migliori otto della classifica. Dominio francese nella prima frazione con la difesa dello Sturm che regge fino al minuto 38 quando Sahraoui entra in area di rigore con uno slalom e batte a rete con un diagonale che sblocca l'incontro. Nel recupero della prima frazione arriva anche il 2-0 con l'ex Atalanta Bakker, ma prima dell'intervallo dimezzano lo svantaggio gli ospiti con Kiteishvili. Ad inizio ripresa gli austriaci trovano subito il pari con Biereth che rimette tutto in equilibrio. Il Lilla deve ricostruire il vantaggio che all'81' arriva: assist di David per Haraldsson che appena entrato in campo firma il 3-2. Non riesce il miracolo agli uomini dell'ex Toro Saumel e al fischio finale è festa per Genesio e i suoi.