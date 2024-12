Conceicao e la frase ripetuta a Savona nel primo tempo di Juve-City

La Juve ha approcciato bene la partita contro il Manchester City. A livello di atteggiamento la formazione di Thiago Motta è entrata in campo attenta, brava a chiudere gli spazi e ha provato qualche ripartenza per cercare di far male agli inglesi . Ottime le giocate di Yildiz sulla sinistra, mentre a sinistra Conceicao, dopo la paura iniziale del problema alla caviglia destra, vuole essere servito di più dai compagni, soprattutto da Savona.

Juve, il colloquio Savona-Conceicao

Proprio Savona e Conceicao sono stati protagonisti di un siparietto curioso con il portoghese a colloquio con il terzino. L'esterno ha detto al compagno di essere spesso libero sulla destra e ddi voler esser servito con una frequenza maggiore per provare a impensierire il diretto avversario con le sue accelerazioni.

Sicuramente un segnale positivo quello del figlio d'arte perché nei primi minuti è stato protagonista di un recupero palla al limite dell'area di rigore del City, sul quale poi è rimasto a terra per diversi minuti prima di essere soccorso dallo staff medico. La caviglia destra gli si è leggermente girata e dopo un attimo di paura, in cui Motta ha deciso di mandare a scaldare per precauzione Weah, ha fatto segno alla panchina di stare bene. Conceicao ha tanta voglia di determinare e questo è sicuramente un buon segnale di personalità per la Juve e Motta.

