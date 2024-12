Abraham all'ultimo respiro, il Milan ora sogna e il Bologna aiuta le italiane

Il Milan vince all'ultimo respiro contro lo Stella Rossa in una gara rivelatasi molto più complicata del previsto. Gli uomini di Fonseca si sono imposti per 2-1: passati in vantaggio grazie a Leao al minuto 42, i rossoneri sono stati raggiunti dai serbi a causa del gol dell'ex granata Radonjic che ha sorpreso Maignan dalla distanza. A regalare i tre punti ai milanesi ci ha pensato Abraham che al minuto 88 ha ribadito in rete una traversa colta da Camarda appena entrato. Ritarda ancora ad arrivare la prima vittoria in Champions League del Bologna che ha portato a casa un punto nel pari a rete inviolate ottenuto sul campo del Benfica. In classifica gli uomini di Italiano salgono a quota 2 punti mentre il Milan sale a 12 ad una sola lunghezza dall'accesso diretto agli ottavi di finale.