Cuore infinito, Juve-City e Locatelli si prende lo Stadium: "Vittoria dell'anima"

La Juve è riuscita a strappazzare il City e a trovare tre punti fondamentali per la corsa Champions. Uno scalpo importante per i bianconeri che all'Allianz hanno messo in campo una prova formidabile per atteggiamento, voglia e attenzione. Tra i migliori in campo Manuel Locatelli, il centrocampista ha giocato una delle sue partite più belle in maglia Juve perché è riuscito ad abbinare quantità, qualità e precisione nell'impostazione: "Ne avevo biogno a livello personale, ma è un successo di tutti" ha detto ad Amazon Prime. Una vera e propria prova da leader in mezzo al campo a trascinare tutti i compagni. Ormai è diventato anche un simbolo per i tifosi che lo vedono sempre più un idolo e anche il boato dell'Allianz per lui ne è una conferma.