"La Juve te la meriti. Toni, posto fisso qui": Vlahovic show anche in tv© .

Vlahovic, Juve-City e l'amuleto Toni

Dusan Vlahovic si è soffermato con alcuni tifosi prima di andare ai microfoni di Amazon dove è nato un curioso siparietto con Luca Toni. Quando è presente l'ex attaccante bianconero il serbo va sempre a segno, è successo anche a Lipsia: "Non mi ha chiesto la maglia (ride ndr). Penso comunque possa avere un posto fisso nello sky box. Ci siamo sentiti anche ieri tramite messaggio. Più forte di Haaland? Tutta la squadra ha fatto un'ottima gara, l'abbiamo preparata benissimo e fatto tutto quello che dovevamo fare. Il risultato può darci una grandissima spinta per il resto della stagione".

A chiudere ha parlato di quel che serve per fare una stagione di alto livello: "Ne abbiamo parlato due giorni fa nello spogliatoio. Ci siamo detti quello che pensavamo dopo la gara con il Bologna. Non si può ogni volta prendere uno schiaffo per iniziare a giocare. Dopo il 2-0 abbiamo fatto due gol. Ho detto ai ragazzi che potevamo farlo anche dal primo minuto. Per questa partita non c’era bisogno di esaltarci, perchè è una gara che si prepara da sola. Altre sfide come Bologna, Parma e Cagliari, in cui abbiamo avuto difficoltà ma dovevamo vincere. Ci manca esperienza perchè siamo una squadra giovanissima. Alla Juve non c’è tempo, nessuno ti aspetta, ci si aspettano risultati da subito. Speriamo che questa partita possa essere un nuovo inizio per noi".