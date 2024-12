"Sei il migliore": Yildiz e Del Piero, intervista da sogno dopo Juve-City

Un grande sorriso dopo la vittoria e al fianco l'idolo di sempre, Del Piero. Kenan Yildiz al termine della gara contro il City è stato intervistato da Cbs Sport e a fargli le domande è stato proprio Alex assieme a Micah Richards, ex difensore anche dei Citizens. Un momento particolare per il turco, carico di emozione, dopo aver fatto vedere grandi giocate sul campo e aver fatto impazzirre Walker sulla destra. Gli è mancato soltanto il gol per mettere la ciliegina sulla torta, ma poco importa perché alla fine sono arrivati lo stesso i tre punti con le reti di Vlahovic e McKennie.

Yildiz, Juve-City e siparietto Del Piero Kenan ha commentato così la partita: "È stata una bellissima vittoria dopo aver giocato una grande gara. Sono davvero contento, soprattutto per la squadra. Il Manchester City è squadra fantastica ma noi siamo scesi in campo con tantissima fiducia, abbiamo fatto una grande prestazione davanti a un'atmosfera incredibile da parte dei tifosi". Sul fatto di giocare spesso in ripartenza: "Sì li abbiamo studiati in allenamento ed essendo una grande squadra abbiamo dovuto pensare prima alla fase difensiva. Abbiamo concesso poco".

Sul momento e il futuro: "In campo cerchiamo sempre di dare il massimo e alla fine vedremo". Sui diversi infortuni: "Quello che dobbiamo fare è recuperare al meglio dopo le partite per evitare altri rischi. Alcuni giocatori stanno piano piano tornando". Sul gol: "Io ho sempre cercato di dare il massimo, quando segno sono contento ma è andata bene così perché abbiamo vinto". Poi Kenan conclude con un siparietto divertente con Alex: "È stato bello vederti. Volveo salutarti prima della partita ma non ti ho visto". E poi l'abbraccio con l'idolo e la leggenda bianconero: "Sei il migliore".

