Marchisio e Llorente, il richiamo della Juve: starebbero lavorando ma…

Marchiso, Llorente e l'inno Juve

L'ex centrocampista è da sempre un tifoso della Juve. È cresciuto nel settore giovanile bianconeri fino ad arrivare in prima squadra, dove si è tolto anche grandissime soddisfazioni. Il club gli è rimasto nel cuore e non poteva essere diversamente, e allo stesso modo lui è, ancora oggi, uno degli idoli dei tifosi. Spesso si è speso in modo positivo per la Juve e il video in cui ha iniziato a intonare l'inno, seguendo le note dello stadio, ha fatto sciogliere tanti.

Un "buongiorno così" ha scritto quale tifoso nei commenti sotto al video. E altri: "Amore Sconfinato, Cuore Bianconero". Il tutto poi accentutato dal fatto che anche Llorente, una volta microfonato, si è girato verso la curva e ha iniziato a esultare canticchiando l'inno assieme a Marchiso.

