La Supercoppa Europea 2025 si giocherà a Udine: ufficiale l'assegnazione Uefa

Collavino: "Uno degli stadi più all'avanguardia"

Questo il commento di Collavino: "Dopo la finale dell'Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti sfide della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l'Udinese Calcio avranno l'orgoglio e l'onore di ospitare una sfida che vorrei definire epica. Importante non solo per lo sport, ma per la città di Udine e per il Fvg tutto, per il ruolo e il valore dello sport in questa regione. Il progetto Udinese, ancora una volta, si conferma vincente per attrarre eventi e valorizzare tutto il territorio. Ringraziamo per la fiducia Figc e Uefa e siamo sicuri che la ripagheremo ospitando al meglio la Supercoppa nello scenario di uno degli stadi più all'avanguardia in Europa".