Brugge-Juve, Hayen: "Ero fan di Del Piero, fare punti sarebbe storico"

BRUGES (Belgio) - "Ero principalmente un fan di Alessandro Del Piero, quindi ho automaticamente simpatia per la Juventus. Questo non è cambiato negli anni. Ma domani lo metterò da parte". Inizia così la conferenza stampa del tecnico del Club Brugge Nicky Hayen alla vigilia del match, valido per la settima giornata del super girone di Champions League, contro i bianconeri di Thiago Motta: "È un blocco difficile da affrontare. Iniziano sempre con molta intensità e pressando. Passano regolarmente in vantaggio e poi creano un blocco compatto. Il fatto che non abbiano perso nemmeno una partita di campionato indica comunque molta qualità. Sarà una partita difficile. Noi non stiamo ancora facendo calcoli o speculazioni - ha affermato l'allenatore dei belgi, sconfitti 3-1 dal Milan lo scorso 22 ottobre, riguardo la possibilità di qualificarsi ai play-off della competizione -. Abbiamo la situazione in mano e crediamo di poter ancora fare punti. Cercheremo di dimostrarlo dal primo minuto. Siamo imbattuti da diciotto partite e dobbiamo solo continuare così. Questa serie non è scontata, è ciò per cui lavoriamo e lottiamo ogni giorno. Vorrei anche rivolgere un caloroso appello ai tifosi affinché arrivino puntuali allo stadio e sostengano i giocatori. Ottenere un punto o una vittoria sarebbe qualcosa di storico. Voglio che i giocatori si ricompensino ogni giorno per il loro duro lavoro. Non abbiamo nulla da lamentarci di come lavoriamo. Siamo soddisfatti di quello che facciamo, ma vogliamo sempre di più".