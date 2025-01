Brugge, dove la Juve lasciò un pezzo di fegato: la storia della mega delusione

L'andata al Comunale di Torino

Sono anni difficili per l’Italia e non c’è il tempo per festeggiare perché il giorno dopo, 16 marzo, a Roma, in via Fani, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è rapito e la scorta massacrata dalle Brigate Rosse. Il corpo di Moro sarà ritrovato il 9 maggio in via Caetani dentro il bagagliaio di una Renault 4 rossa, dopo quasi due mesi che hanno segnato profondamente la storia e la politica italiana. In semifinale la Juventus pesca il Club Brugge, che a sua volta ha eliminato i finlandesi del KuPS, il Panathinaikos e l’Atletico Madrid, allenato dall’austriaco Ernst Happel, già vincitore della Coppa dei Campioni e dell’Intercontinentale con il Feyenoord. Nell’altra, il Borussia M’Gladbach affronterà il Liverpool di Bob Paisley. L’andata si gioca il 29 marzo al Comunale di Torino. È un assalto alla porta di Birger Jensen, portiere danese della squadra belga, e quando non è lui a parare sono i bianconeri a sbagliare la misura. Ma, a quattro minuti dalla fine, Scirea da dentro l’area pennella per Causio che rimette al centro e Bettega, in spaccata, segna l’1-0.