Guardiola, la Juve sempre in testa: "Con l'Inter siamo stati bravi, loro..."

Psg-Manchester City, la conferenza di Guardiola

Il tecnico spagnolo apre la conferenza dando il benvenuto ai nuovi acquisti: "Benvenuti, sono davvero contento! Sono giocatori molto giovani: Khusanov ha giocato in Francia, quindi fisicamente è straordinario, spero che possa imparare il più velocemente possibile. E Vitor (Reis) è un giovane talento brasiliano, sono davvero contento". Guardiola è ben conscio della difficoltà di affrontare il Psg in una partita così importante: "È una partita molto importante. Ma ne abbiamo un'altra contro il Brugge in casa. Non so quanti punti serviranno per qualificarci. So che vincendo le due partite saremo matematicamente lì, ma forse anche con una sola. Nella partita contro il Feyenoord ci hanno punito, ma dover affrontare una competizione con tutte queste partite, con i problemi che abbiamo avuto, è stato complicato e non siamo riusciti a gestire il tutto. Abbiamo giocato gran parte di questa stagione senza il miglior giocatore del mondo e il miglior giocatore della Premier League della scorsa stagione. Non potevamo aspettarci di essere in questa posizione e dobbiamo accettarlo e alla fine, se non ci qualificheremo, accettare il fatto che non siamo stati abbastanza bravi. Lo sport è così semplice: ci sono altri contendenti e concorrenti che a volte sono migliori, bisogna accettarlo e andare avanti".

Guardiola rivela un retroscena sul rapporto con Luis Enrique: "Le nostre famiglie sono molto, molto amiche. Ci sono amicizie che saranno eterne, per sempre. Abbiamo un legame incredibile. Siamo felici quando ci vediamo. Però voglio dal profondo del mio cuore che il Psg faccia una brutta prestazione domani, in modo da poterli battere, ma saranno 95 minuti e dopo il rapporto ci sarà sempre”.