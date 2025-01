Atalanta, è party Champions: 5-0 allo Sturm Graz, ora match point col Barcellona

Il Monaco batte l'Aston Villa

Obiettivo centrato:travolge con un secco 5-0 gli austriaci delloe ottiene la matematica qualificazione ai playoff di Champions League . Ma non solo, perchè con gli attuali 14 punti in classifica e una partita ancora da giocare la Dea ha anche ottima chance di passare direttamente agli ottavi. Decisiva l'ultima gara in casa della settimana prossima. Contro lo Sturm non c'è stata storia, anche senza alcuni big come Lookman la Dea ritrova il gioco spumeggiante delle migliori occasioni. Nel primo tempo sblocca il risultato, nella ripresa ci pensano poia chiudere i conti. Un'Atalanta ritrovata, che riscatta parzialmente il ko in campionato contro il Napoli. In Europa il cammino dei ragazzi diè stato fin qui quasi perfetto, segno di una maturità a livello internazionale ormai acquisita dopo il trionfo dello scorso anno in Europa League.

Al Monaco, invece, basta un gol di Singo per battere l'Aston Villa in casa. La formazione francese ha infatti vinto 1-0 grazie alla rete realizzata dall'ex Torino all'8° minuto di gioco del primo tempo. Con questo successo, il Monaco ritrova i tre punti dopo due ko di fila in Champions e raggiunge proprio l'Aston Villa a quota 13 punti.