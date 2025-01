Bologna, notte storica: Iling stende il Dortmund! Benfica-Barça, festa del gol  

BOLOGNA - La 7ª giornata della Champions League vede il primo storico successo del Bologna in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano conferma il momento di crescita battendo in rimonta per 2-1 il Borussia Dortmund . Gialloneri sbloccano la partita su calcio di rigore (trattenuta di Holm su Anton) al 15' realizzato con brivido da Guirassy (tocco sotto e a momenti Skorupski la para), gli emiliani però non demordono e in 120" ribaltano il match : al 71' Dallinga non sbaglia da pochi passi su assist di Odegaard (nato da un lancio perfetto di Lykogiannis ) e al 72' pasticcio di Anton, Dallinga ne approfitta calciando a botta sicura, Kobel salva ma nulla può sul tap-in di Iling Junior .

Champions League: la classifica

Il Liverpool rimane perfetto. Barça pirotecnico 5-4

Il Liverpool rimane perfetto (21 punti) e capolista battendo il Lilla 2-1 in un match de i Reds (in superiorità numerica) vengono ripresi da David al 62' ma ci pensa Elliot al 67' a riportare avanti la squadra di Slot che può brindare per l'accesso aritmetico agli ottavi di finale.

Succede di tutto a Lisbona con il Barcellona che rimonta e vince 5-4 a casa del Benfica tenendosi il 2° posto in solitaria a quota 16 punti. Lusitani avanti 3-1 all'intervallo con la tripletta di Pavlidis (clamoroso errore di Szczesny sul gol del 2-1) e comandando 4-2 dopo l'autogol di Araujo a 20 minuti dalla fine ma i catalani non si arrendono: rigore di Lewandowski (79'), pareggio di Pedri all'87' e gol partita in contropiede al 94' di Raphina che vale anche per i blaugrana il pass ottavi di finale. Benfica che affronterà all'ultima giornata la Juventus allo Stadium con i bianconeri sicuri di partecipare agli spareggi.

Eroico Atletico Madrid: Bayer ko al 90' e 3° posto

L'Atletico Madrid piazza una vitoria che vale doppio: batte in rimonta il Bayer Leverkusen 2-1, sfrutta il ko delle tedesche e per una sera sale in solitaria al 3° posto (15 punti). Colchoneros in inferirità numerica dopo 23' con il Bayer che trova il vantaggio con Hincapie (espulso poi al 76') nel recupero del primo tempo, nella ripresa si scatena Julian Alvarez: gol del pareggio al 54' e poi doppietta capolavoro al 90' per 3 punti cruciali nella lotta per i primi 8 posti. Il Bayer viene superato dall'Atalanta e rischia lo scivolone con Milan e Inter pronte al sorpasso.

Nelle altre partite importati vittorie per il PSV che batte a domicilio la Stella Rossa per 3-2 con doppietta di De Jong (17' e 24') e gol di Flamingo (43') salendo al 17° posto e dello Stoccarda che si impone per 3-1 sul campo dello Slovan Bratislava e si porta provvisoriamente dentro le prime 24 (21° posto a 10 punti)