Diretta Psg-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (FRANCIA) - Sale l'attesa per la supersfida in programma alle ore 21 al Parco dei Principi tra Psg e Manchester City. Le due superpotenze europee avrebbero dovuto contendersi i primi posti per accedere direttamente agli ottavi, ma giunti al settimo turno della fase campionato della Champions League vanno invece a caccia di punti preziosissimi per centrare almeno i playoff. I Citizens di Pep Guardiola, infatti, fin qui ne hanno racimolati solo otto, addirittura uno in più rispetto agli avversari che al momento sarebbero eliminati. Vietato sbagliare dunque: chi perde si ritroverà con le spalle al muro all'ultimo incontro in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21, quando gli inglesi ospiteranno all'Etihad il Bruges mentre i francesi voleranno in Germania per sfidare lo Stoccarda. City-Psg sarà anche la sfida tra Pep Guardiola e Luis Enrique: ex compagni, grandi amici e colleghi che portano avanti gli stessi principi di gioco improntati sul possesso palla e il comando del gioco.