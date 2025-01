"Mi hanno insultato e io ho ricambiato": Benfica-Barcellona, è caos

Tra le partite più incredibili di questa nuova Champions, ma forse anche in generale, c'è da mettere sul podio la gara tra Benfica e Barcellona. Sotto 4-2, gli spagnoli sono riusciti a rimontare e ribaltare l'incontro proprio all'ultima azione con la rete segnata da Raphinha in contropiede. L'esultanza dei balugrana sul campo del Da Luz si è protratta per diversi minuti con tutta la panchina accorsa a esultare con il brasiliano e non solo. Un 5-4 che è destinato a restare nella storia della competizione per come è arrivato. Ma oltre al bello dello sport, c'è stato anche un episodio spiacevole in cui il protagonista è stato, suo malgrado, proprio l'autore del gol dei catalani. Gli animi si sono accesi per un paio di insulti al suo indirizzo e nel tunnel verso gli spogliatoi è successo un po' di casino come ha raccontato il giocatore a Movistar+.