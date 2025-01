Inter e Milan di forza, ottavi a un passo. Crollo City col Psg, Guardiola trema

Vittoria di misura per l'Inter , che batte 1-0 lo Sparta Praga ed è quasi certa di un posto tra le prime otto della classifica generale della Champions League , che garantirebbe ai nerazzurri di evitare i playoff di metà febbraio. Decisiva la rete di Lautaro Martinez , che ritrova un gol in coppa dopo l'ultimo siglato ad ottobre contro la Stella Rossa. Basta un gol anche al Milan a San Siro contro il Girona per ottenere un successo prezioso. La rete di Leao nel primo tempo regala tre punti ai rossoneri, che ottengono la quinta vittoria di fila in Europa e salgono a quota 15 punti: nel prossimo turno, contro la Dinamo Zagabria, la chance di difendere la posizione e conquistare l'accesso diretto agli ottavi.

Psg, poker in rimonta: Guardiola nei guai

Clamorosa vittoria in rimonta per il Psg in casa contro il Manchester City. La formazione di Luis Enrique ha battuto gli inglesi 4-2 dopo essere andata in svantaggio di due reti. E' successo tutto nel secondo tempo: Grealish e Haaland illudono Guardiola, le reti di Dembele, Barcola, Neves e Ramos ribaltano il risultato e regalano un successo molto importante ai parigini. Il Psg va a 10 punti e nel prossimo turno gioca in casa dello Stoccarda con l’obiettivo di difendere il piazzamento playoff mentre il City rimedia il terzo ko nelle ultime 4 di Champions, resta a 8 e riceverà il Bruges a Manchester nell’ultimo turno: Guardiola, 25° in graduatoria, è nei guai.

Goleada del Real, Bayern ko

Goleada del Real Madrid in casa contro il Salisburgo. I blancos di Carlo Ancelotti hanno vinto 5-1 grazie alle doppiette di Rodrygo e Vinicius e alla rete di Mbappé e raggiungono a quota 12 punti la Juve, il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, che ha perso in Olanda: 3-0 per il Feyenoord (che sale a 13) con la doppietta di Gimenez e la rete di Ueda. Successo casalingo per 3-0 anche per l’Arsenal (gol di Rice, Havertz e Odegaard) contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro: i Gunners salgono a quota 16 e ipotecano il passaggio diretto agli ottavi di finale. Finisce 1-0, invece, Celtic-Young Boys con l’autorete di Benito nei minuti finale.