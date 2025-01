Inter, Milan e Atalanta: se vincono schizzano subito negli ottavi. E la Juve...

Se il girone unico si fosse concluso dopo la settima giornata, Inter , Milan e Atalanta sarebbero entrate direttamente negli ottavi di finale della Champions League . Un tris storico, comunque a portata di mano delle tre italiane nell'ultimo turno, di sicura realizzazione qualora le tre vincessero rispettivamente con Monaco, Dinamo Zagabria e Barcellona (già aritmeticamente qualificato insieme con il Liverpool). La classifica scaturita dalle partite del 21 e 22 gennaio alimenta una ridda di combinazioni, sia per la Top8 sia per le sedici che si sfideranno nei play off dove, secondo le proiezioni della casistica, la Juve potrebbe doversi guardare anche dal Real o dal Bayern .

Ranking Uefa, l'Italia punta l'Inghilterra

Tutto è sub iudice e qui risiede l'attrattiva più intrigante della nuova formula della Coppa regina. Intanto, grazie a Leao e al successo del Milan sul Girona, oggi più di ieri l'Italia gode ottime chances di schierare anche nel 2025/2026 la quinta squadra nella massima competizione. Il secondo posto nel ranking a spese della Spagna è consolidato; il primo dell'Inghilterra dista 12 punti, con buone probabilità di scalzare gli inglesi in luglio, quando dovranno scartare 8 punti in base al regolamento Uefa. L'orizzonte del nostro calcio in Europa è decisamente roseo.

