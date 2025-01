Eldorado Champions: Inter 85 milioni, Atalanta 77, Milan 73, Juve 63, Bologna 30 (e non è finita)

Che la Champions League edizione 2024/2025 fosse la competizione più ricca del mondo, era assodato dal momento in cui l'Uefa ne comunicò il montepremi record: 2,5 miliardi di euro da ripartire fra le 36 squadre in lizza. Con una suddivisione così articolata: 1) 18,6 milioni di euro quale quota fissa di partecipazione per ogni squadra; 2) 2,1 milioni di bonus per ogni vittoria; 3) 700 mila euro per ogni pareggio; 4) ranking storico decennale; 5) market pool diritti tv; 6) qualificazioni agli spareggi per gli ottavi di finale: 1 milione di euro a squadra; 7) qualificazione diretta agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a squadra; 8) qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a squadra; 9) qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a squadra; 10) qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a squadra; 11) vittoria in finale: 6,5 milioni di euro.