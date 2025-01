"La grande Inter, il Milan dei se e i limiti Juve": Aldo Serena, profezie Champions

"Alto, a me personalmente è piaciuta, quindi la promuovo. Doveva dare imprevedibilità e direi che l’ha data, visto che domani sera molti piazzamenti saranno ancora da stabilire. Detto questo, non c’è un percorso paritario, nel senso che dalla fortuna nel sorteggio e dal calendario, passano molti aspetti. Se nelle prime quattro partite si incrociano avversari forti, poi diventa tutto in salita. E viceversa. La casualità gioca una parte in questa Champions".

Molte big - Real Madrid, Bayern Monaco, Psg e soprattutto Manchester City - hanno sofferto. Pensa che abbiano preso sotto gamba il torneo?

"Credo che questo discorso possa valere soprattutto per il Bayern Monaco e in parte per il Psg, una squadra che parte sempre con grandi ambizioni, per poi sfaldarsi. Il Manchester City ha trovato una stagione complicata a prescindere dalla Champions, considerando le difficoltà avute anche in Premier. La squadra si è disunita, mi pare ci siano problemi relazionali, una situazione complessa. Però si qualificheranno. Il Real aveva bisogno di tempo perché Florentino ha complicato la vita ad Ancelotti con determinati acquisti. Carlo ha dovuto rivedere equilibri tattici e psicologici. Il Real, per me, lo troveremo comunque ancora in semifinale".