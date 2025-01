Juve, Inter, Milan e Atalanta agli ottavi di Champions: l’incredibile combinazione

Giornata di vigilia per uno dei turni di Champions League più emozionanti. Nel nuovo format del torneo a girone unico, l'ottava ed ultima giornata vedrà giocare in contemporanea tutte le 36 squadre coinvolte. Diciotto partite disputate simultaneamente, con i verdetti tra chi andrà agli ottavi, chi agli spareggi e chi sarà fuori pronti a cambiare repentinamente di minuto in minuto. Nonostante appaia all'apparenza complicato, ed effettivamente lo è, c'è una remota possibilità per 4 club italiani sui 5 impegnati in Champions di finire tutti agli ottavi di finale in maniera diretta, terminando entro le prime 8 posizioni.