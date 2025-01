Super Champions: l'ultima giornata da urlo è su Sky

Appuntamento in Europa con una nuova straordinaria notte di Champions League. Mercoledì 29 gennaio si scende in campo per l’ultima giornata della massima competizione europea per club. Una serata da vivere minuto per minuto su Sky e in streaming su NOW con la super diretta gol, la visione personalizzata di Sky Sport Plus (Extra Match disponibile per i clienti NOW) e gli studi sempre accesi per non perdere gli aggiornamenti live di campi. Tempo di ultimi verdetti, con i top team europei pronti a sfidarsi per ottenere l’accesso agli ottavi di finale e ai playoff. Domani alle 21 tutte le italiane in campo: la Juventus ospita il Benfica, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; il Milan sarà impegnato in Croazia con la Dinamo Zagabria (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW); l’Atalanta vola in Spagna per affrontare il Barcellona (Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW); il Bologna affronterà fuori casa lo Sporting Lisbona (Sky Sport 255 e in streaming su NOW). Alle 21 anche Inter-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.