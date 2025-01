Gasperini non ci sta: "Questa cosa è imbarazzante”. Poi la battuta sul mercato Atalanta

Gasperini in conferenza stampa

“Tre partite in sette giorni molto impegnative, su tre competizioni diverse giocate in modo ravvicinato: la cosa migliore è pensare ad una partita per volta e vedere quello che succede”. Sulla gara di domani sera ha aggiunto: "Non pensi a che posizione sei in Champions o in Serie A. Domani è una partita a sé, incontriamo per la prima volta il Barcellona, delle big d'Europa è l'unica che mancava. È quella più bella da vedere, per come gioca da sempre, per le capacità realizzative che ha dimostrato quest'anno. È un modo per misurarsi con questo tipo di squadra per capire quanto siamo competitivi, quanto possiamo mettere in difficoltà, quanto è fastidioso per una squadra così bella". Sulla classifica della Champions, Gasperini ha aggiunto: "La classifica è quella, tutti fanno i conti su quello che può succedere. Noi sappiamo benissimo di essere ai playoff, ce lo siamo conquistati facendo un bel percorso. Forse guardando indietro con il Celtic, il Real e l'Arsenal... Potevamo avere un punto o due in più. Personalmente, considerando il calendario molto difficile giocando contro Real e Arsenal... è soddisfacente. Unico risultato che ci garantirebbe l'ottavo posto è vincere, nemmeno il pari sarebbe sufficiente. Detto questo per me è molto più importante giocare questo tipo di partita, di misurarsi contro tipo di squadra".