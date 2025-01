“Chi è Gasperini?”: Balde e la gaffe in conferenza prima di Barcellona-Atalanta  

BARCELLONA (Spagna) - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfiderà mercoledì il Barcellona (già sicuro di essere agli ottavi) a domicilio per centrare la qualificazione nelle prime 8 della nuova super Champions League. Martedì di conferenze stampa della vigilia con quella di Alejandro Balde che è diventata virale. Infatti il giocatore classe 2003 è stato protagonista di una gaffe alla domanda di un giornalista che gli chiedeva un parere sul gioco di Gasperini

Balde: "Gasperini, chi è?"

Il catenerano, infatti, ha pensato che Gasperini fosse il nome di un giocatore dell'Atalanta: "Non ne ho idea..." è stata la sua prima risposta girandosi poi verso chi era seduto al suo fianco chiedendo Informazioni ma, continuando a non capire, ha proseguito: "Non ho capito di quale giocatore stessimo parlando. Quale giocatore intendevi?". Messo alle corde il terznio si è arreso: "Chi è?", scatenando le risate della sala stampa. Una volta capito Balde ha risposto: "Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire. Non lo conosco".