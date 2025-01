Diretta Inter-Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - In una sola notte l'Inter può mettere nelle proprie casse ben 24 milioni di euro. Alle ore 21, infatti, i nerazzurri ospitano al Meazza il Monaco nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Alla formazione di Simone Inzaghi, che arriva all'appuntamento da quarta forza del maxi girone, basta un pareggio per approdare direttamente agli ottavi di finale, ma in caso di vittoria e risultati positivi nelle altre gare regalerebbe a Oaktree un bel jackpot e permetterebbe di arrivare nel miglior modo possibile al derby contro il Milan di domenica alle 18. Lautato e compagni fin qui hanno racimolato ben sedici punti, frutto di cinque vittorie (4-0 alla Stella Rossa e 1-0 contro Young Boys, Arsenal, Lipsia e Sparta Praga) e un pareggio (0-0 al debutto all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardola). Una sola sconfitta, quella alla BayArena contro il Leverkusen di Xabi Alonso, quando una rete di Mukiele al 90’ regalò il successo ai campioni di Germania. Anche i monegaschi di Adi Hütter, però, hanno fatto molto bene fin qui e con 13 punti sono gia certi di giocare almeno i playoff. Una vittoria potrebbe valere il pass diretto per gli ottavi, pertanto la posta in palio a San Siro è davvero altissima.