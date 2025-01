Diretta Sporting Lisbona-Bologna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LISBONA (PORTOGALLO) - Il Bologna, nonostante l'eliminazione, vuole chiudere al meglio l'avventura in Champions League e nell'ultimo turno della fase campionato vola a Lisbona dove alle 21 affronta lo Sporting all'Estadio José Alvalade. Gli emiliani si sono svegliati troppo tardi e lo storico successo contro il Borussia Dortmund (2-1 in rimonta al Dall'Ara), il primo nella competizione, non è bastato per restare ancora in corsa. Vincenzo Italiano dovrà fare i dovuti calcoli visto che sabato alle 20.45 c'è il Como tra le mura amiche in campionato e martedì 4 febbraio alle 21 la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. I portoghesi, attualmente al 23° posto con 10 punti, hanno invece bisogno di conquistare il bottino pieno per garantirsi almeno i playoff. I lusitani di Rui Borges sono reduci dal successo per 2-0 sul Nacional Madeira in campionato che ha confermato il primo posto, ma dall'addio di Ruben Amorim, passato al Manchester United, hanno perso tre gare su tre in Champions League.