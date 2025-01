Inter show, figuraccia Milan. All'Atalanta non riesce l'impresa, Bologna out

Barcellona-Atalanta: il racconto della partita

È dell'Atalanta la prima occasione dell'incontro. All'11', Zappacosta serve De Ketelaere, il belga viene anticipato da Baldé e Szczesny è così costretto a fare gli straordinari per negare il gol. Pochi minuti dopo, il Barcellona reagisce con Yamal che ci prova di sinistro sfiorando il palo. Si ritorna subito sull'altra metà campo, dove Retegui chiama nuovamente in causa l'ex portiere della Juve che devia in angolo. La Dea sblocca allora le marcature con Zappacosta che si ritrova la palla tra i piedi dopo il duello tra De Ketelaere e Garcia e fa tap in: la posizione dell'ex Chelsea e Toro è però oltre la linea del fuorigioco. Nella ripresa, De Roon spaventa subito il pubblico di casa con un tiro che si spegne di poco sul fondo, ma a firmare il vantaggio ci pensa Yamal servito a centro area da Lewandowski: Carnesecchi esce a vuoto e il Golden Boy non sbaglia. Gli uomini di Gasperini sfiorano allora il pareggio con Retegui che non riesce a fare suo il pallone sulla respinta di Szczesny sul tiro di Pasalic. Al 60', i padroni di casa conducono un gran contropiede ma non viene finalizzato dall'ex Bayern, che scivola al momento del tiro. Poi, una perla di Ederson, autore di un dribbling su due avversari che anticipa il tiro a rete, regala agli ospiti il gol del pareggio. Ma all'Olimpico di Barcellona non ci si ferma un attimo e i padroni di casa tornano in vantaggio con Araujo che colpisce di testa su calcio d'angolo. Poi, Pasalic riceve una gran palla da De Roon e con la punta punisce il portiere blaugrana: 2-2 il finale.