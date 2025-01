City ai playoff con Real o Bayern. Poker Psg e Atletico, Emery agli ottavi

Il Manchester City batte 3-1 in rimonta il Bruges nell'ultima giornata della league phase di Champions League e acciuffa in extremis la qualificazione ai playoff. Onyedika prima dell'intervallo illude gli ospiti sbloccando il risultato, nella ripresa la squadra di Guardiola ribalta la partita guidata dalla gemma di Kovacic, che con un coast to coast pareggia i conti all'8'. L'autorete di Ordonez su cross di Gvardiol e il gol di Savinho regalano l'accesso ai playoff ai Citizens, che pescheranno una tra Real Madrid e Bayern Monaco: i blancos hanno vinto 3-0 in casa del Brest con le due reti di Rodrygo e il gol di Bellingham e hanno chiuso il girone in undicesima posizione mentre i bavaresi hanno steso 3-1 lo Slovan Bratislava (gol di Muller, Kane e Coman) e si piazzano al dodicesimo posto.