"Juve ai playoff? Non ideale. Meglio un'esotica come il Liverpool": parla Bosz

EINDHOVEN (Olanda) - Il PSV ha chiuso in bellezza la League Phase della Champions League con 4 vittorie nelle ultime 5 partite compresa l'ultima contro il Liverpool capolista (3-2) per qualificarsi al 14° posto. La squadra olandese è nello slot con il Milan e affronterà una tra Feyenoord e Juventus ai Playoff. Venerdì (ore 12) scoprirà il suo avversario nel prossimo turno. In conferenza stampa, dopo il successo sui Reds di Slot, è stato chiesto all'allenatore Peter Bosz un commento sul possibile avversario. Ecco la risposta:“Non è l'ideale. La Juventus l'abbiamo già incontrata e per quanto riguarda il Feyenoord preferisci non giocare contro un club del tuo paese. In Europa, si spera in un un avversario esotico, come il Liverpool”.