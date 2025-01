Chiesa inizia a godersi il Liverpool: "Ora sono pronto! Mi vengono i brividi"

Finalmente Chiesa : contro il PSV, l'attaccante italiano ha giocato titolare la sua prima partita dal primo minuto con il Liverpool in Champions League . E ha fatto un'ottima prestazione, regalando ad Elliot l'assist per il momentaneo vantaggio della squadra di Slot. I Reds hanno perso, ma consapevoli che non avrebbe influito sulla classifica. Infatti la capolista della Premier ha concluso al primo posto anche la League Phase della competizione Europea. Al termine del match in Olanda, l'ex giocatore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro alla TV ufficiale del club.

Chiesa giura amore al Liverpool

“Voglio giocare per il Liverpool. Voglio continuare a stare qui, voglio fare del mio meglio per questo club. Mi piace essere qui perché il Liverpool è uno dei più grandi club al mondo, i tifosi sono incredibili e giocare ad Anfield mi fa venire i brividi. Giocare tutta la partita è stato grandioso, ringrazio l'allenatore per l'opportunità. Ne avevo bisogno, ora sono pronto per la prossima. Continuerò a fare del mio meglio" - ha detto Chiesa dopo il triplice fischio della sfida contro il PSV. Juventus ormai dimenticata.

L'obiettivo ora è chiaro: aumentare sempre di più i minuti di gioco e cercare di far cambiare idea anche a Spalletti per la: "Sono favorevole al possibile reintegro di Chiesa" - ha detto il commissario tecnico dell'Italia. Ora la palla passa al giocatore, che deve continuare a convincere Slot per avere sempre più opportunità e giocare magari anche in sfide più importanti.