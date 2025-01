Champions, l'Inter fa bingo: 86 milioni, Atalanta 76.7, Milan 67, Juve 63, Bologna 28.5

Liverpool – 10,58 milioni di euro

Barcellona – 10,29 milioni di euro

Arsenal – 9,99 milioni di euro

Inter – 9,70 milioni di euro

Atletico Madrid – 9,41 milioni di euro

Bayer Leverkusen – 9,11 milioni di euro

Lille – 8,82 milioni di euro

Aston Villa – 8,52 milioni di euro

Atalanta – 8,23 milioni di euro

Borussia Dortmund – 7,94 milioni di euro

Real Madrid – 7,64 milioni di euro

Bayern Monaco – 7,35 milioni di euro

Milan – 7,05 milioni di euro

PSV – 6,76 milioni di euro

PSG – 6,47 milioni di euro

Benfica – 6,17 milioni di euro

Monaco – 5,88 milioni di euro

Brest – 5,58 milioni di euro

Feyenoord – 5,29 milioni di euro

Juventus – 5,00 milioni di euro

Celtic – 4,70 milioni di euro

Manchester City – 4,41 milioni di euro

Sporting Lisbona – 4,11 milioni di euro

Club Brugge – 3,82 milioni di euro

Dinamo Zagabria – 3,53 milioni di euro

Stoccarda – 3,23 milioni di euro

Shakhtar Donetsk – 2,94 milioni di euro

Bologna – 2,65 milioni di euro

Stella Rossa – 2,35 milioni di euro

Sturm Graz – 2,06 milioni di euro

Sparta Praga – 1,76 milioni di euro

Lipsia – 1,47 milioni di euro

Girona – 1,18 milioni di euro

Salisburgo – 881mila euro

Slovan Bratislava – 588mila euro

Young Boys – 294mila euro

La riforma della Champions League ha portato con sé un montepremi record: 2,5 miliardi di euro da ripartire fra le 36 squadre in lizza. Con una suddivisione così articolata: 1) 18,6 milioni di euro quale quota fissa di partecipazione per ogni squadra; 2) 2,1 milioni di bonus per ogni vittoria; 3) 700 mila euro per ogni pareggio; 4) ranking storico decennale; 5) market pool diritti tv; 6) qualificazioni agli spareggi per gli ottavi di finale: 1 milione di euro a squadra; 7) qualificazione diretta agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a squadra; 8) qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a squadra; 9) qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a squadra; 10) qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a squadra; 11) vittoria in finale: 6,5 milioni di euro. Per quanto sopra, assommando i bonus alle prebende intascate per i risultati sul campo, l'Inter ha fatto bingo, registrando l'introito complessivo di 86 milioni di euro. Gongola anche l'Atalanta: grazie al market pool e al ranking superiore al Milan, la Dea ha toccato la somma di 76,7 milioni, primato assoluto di ricavi nella storia delle partecipazioni bergamasche alle competizioni Uefa. La sconfitta di Zagabria e la mancata qualificazione diretta agli ottavi hanno fermato i guadagni del Milan a 67 milioni. La Juve ha chiuso la prima fase al ventesimo posto: il market pool e il miglior ranking storico le hanno fruttato 63 milioni. Il Bologna, grazie alla prima vittoria ottenuta a spese del Borussia Dortmund e al pareggio di Lisbona, incassa 38,7 milioni di euro, un ricco premio di consolazione per la squadra, ritornata per la prima volta sulla ribalta più prestigiosa del calcio europeo sessant'anni dopo l'apparizione nell'allora Coppa dei Campioni.