Mkhitaryan: "Juve o Milan agli ottavi? Se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili”

Inter, Mkhitaryan: "Sempre creduto nella qualificazione diretta"

Il centrocampista armeno ha commentato così la qualificazione tra le prime otto: "Fin dalla prima partita ci abbiamo creduto, sapevamo che non sarebbe stato facile perché dovevamo giocare contro squadre fortissime. Abbiamo lottato ogni partita. Anche stasera non era facile, ma abbiamo meritato e siamo meritatamente tra le prime otto. Fin dal primo minuto siamo scesi in campo per vincere pur sapendo che ci bastava il pareggio, abbiamo giocato per vincere e alla fine abbiamo dominato. Adesso penseremo alla Champions quando ci saranno gli ottavi, ora non sappiamo nemmeno contro chi giocheremo. Ci penseremo quando sarà il momento, ora abbiamo nella testa solo il derby di domenica".