Di Maria: "Perché la Juve ha tutte queste difficoltà con Motta"

Di Maria sicuro: "Motta è un grande allenatore"

In zona mista, Di Maria si è infine espresso sul momento ed il progetto della Juventus: "C’è un nuovo allenatore e nuovi giocatori, è difficile. Credo che non sia mai stato in discussione quello che Thiago Motta può fare, si è visto nel Bologna. Con la Juve potrà fare lo stesso, è un grande allenatore e ha le capacità. Sono stati cambiati tanti calciatori in estate, per questo dico che è difficile. L’importante è restare calmi e i buoni momenti arriveranno. Qui passano tutti i più grandi e non hai un momento di tranquillità, ma i tifosi devono sapere che c’è un grande allenatore e va aspettato solo il momento". Un attestato di stima importante per l'allenatore bianconero che arriva proprio da un suo ex compago di squadra. I due hanno infatti giocato insieme nel Psg tra il 2015 ed il 2018.