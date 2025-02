Champions per 5? Ranking Uefa, duello Italia-Spagna: le percentuali aggiornate

TORINO - Tra posticipi, anticipi e recuperi, l’altalena per il quarto e quinto posto in Serie A offre novità in serie se non di giornata, quasi. L’ultima oscillazione ha visto la Juventus quarta in classifica domenica sera, per essere superata dalla Lazio lunedì notte dopo la vittoria in casa del Cagliari e domani sera si potrebbe registrare una ulteriore variazione con il recupero di Fiorentina-Inter, sospesa dopo un quarto d’ora per il grave malore che colpì Bove. Come ben si sa, arrivare tra i primi quattro significa garantirsi l’accesso alla prossima Champions League che garantisce un benefit di ingresso da circa 60 milioni di euro. Esatto, non proprio noccioline. Ma in realtà la situazione del calcio italiano è così performante a livello europeo da vederlo competere per vincere il cosiddetto “bonus”, ovvero la quinta partecipante alla Champions.