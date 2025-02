Incredibile in Champions: Feyenoord esonera Priske a due giorni dal Milan!

Sorpresa incredibile a due giorni da Feyenoord- Milan , gara valida per l'andata del playoff di Champions League . Il club olandese, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha deciso di esonerare l'allenatore Brian Priske . Una decisione inaspettata, soprattutto a poche ore da una partita così importante per il club di Rotterdam. Il tecnico danese, chiamato a sostituire Arne Slot, paga probabilmente l'attuale e deludente quinto posto in Eredivisie .

Feyenoord, ufficiale l'esonero di Priske

Questo il comunicato con cui il Feyenoord ha spiegato la sua decisione: "Il Feyenoord saluta di comune accordo l'allenatore Brian Priske. Risultati molto incostanti e mancanza di sintonia sono le ragioni che hanno portato all'addio dell'allenatore. Anche gli allenatori assistenti Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasciano il club con effetto immediato. Il Feyenoord conta di poter nominare uno staff ad interim domani".

Feyenoord, le motivazioni dietro l'esonero

, direttore generale e tecnico del, ha parlato così dell'esonero: "È molto deludente per tutte le parti essere stati costretti a prendere questa decisione. Sebbene il Feyenoord abbia sicuramente ottenuto risultati impressionanti incon Brian, gli ultimi mesi sono stati decisamente troppo discontinui e purtroppo abbiamo visto troppo pochi progressi strutturali. Come professionista e come persona, continuo a stimare Brian. A volte, però, bisogna giungere alla conclusione che, nonostante le buone intenzioni e gli intenti di tutti, non funziona e, a un certo punto, non c'è più abbastanza sostegno a tutti i livelli per continuare".