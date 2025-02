Brest-Psg, Luis Enrique su Dembélé: “Può giocare ovunque”. Poi avvisa: “Favoriti ma…"

Dopo un girone di Champions League complicato, concluso con il 15esimo posto in classifica, il Psg si prepara ad affrontare il derby francese contro il Brest nel playoff della competizione. Alla vigilia della gara, in programma martedì 11 febbraio alle 18:45, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: "Non so cosa succederà domani, ma so quanto è importante questa partita per noi. Sappiamo cosa significa e non saremo troppo sicuri. Il Brest è in grado di ottenere un buon risultato. Ci sono due partite da 90 minuti e si giocano in un lasso di tempo molto breve. Dobbiamo vincere per evitare che si ripeta il brutto scenario degli anni precedenti. Sarà dura, ma vogliamo vincere".