Bosz: “Juve top club, Psv scende in campo per vincere”. Su Serie A e Perisic...

"Questo è il calcio, dobbiamo andare avanti. Ieri ci siamo allenati e chiudiamola lì. Ora pensiamo alla Juventus. Questioni tattiche? Un po' di tutto, non siamo abbastanza stabili. Non siamo stati continui, troppi alti e basti, non va bene se vuoi giocare al top. Cos'è successo in quest'anno e mezzo? Non è solo una cosa e non voglio entrare troppo nel dettaglio, non voglio dare scuse, non contano a questi livelli". Così, nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei play-off di Champions League contro i bianconeri di Thiago Motta, il tecnico del Psv Peter Bosz ha commentato i recenti risultati negativi della squadra: "Ho parlato a Lang? No, non molto. Il gol preso non era il suo uomo, qualcun altro poteva segnare, ho parlato con Noa di quello. Noa è Noa. È un bravo ragazzo. Quello che ha detto dopo la partita è una reazione di frustrazione, può succedere, non bisogna ingrandire la situazione. Se ne parla ovunque, ma lasciamolo così, non ingrandiamo niente. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi soprattutto nei momenti difficili. Abbiamo bisogno di tutti. E io non ingrandisco nulla... Se se ne parla di nuovo, finiamo per renderlo più grosso. Non si parla quando ci sono io. Dopo la partita ho detto: non ero d'accordo con Lang, non doveva fare quel gesto verso il pubblico. Deve sapere, come lo so io, che abbiamo bisogno di quelle persone allo stadio. Abbiamo bisogno di questa gente, dei tifosi, e di Lang. Non facciamola più grande. Io ho tanta esperienza, non solo come allenatore, ma anche come giocatore. A quel punto sai come possono reagire i ragazzi, anche da tecnico. Può sempre capitare in una stagione. L'anno scorso no, e poi ti abitui velocemente. L'altro anno l'ho detto... Quest'anno abbiamo problemi, devo analizzare bene, vedere dove aiutare, per il resto lavorare duramente, e tutti i compiti in campo dobbiamo farli. Manca energia? Ovviamente non è facile, devi scegliere quale strada prendere, l'energia ti viene quando giochi buone partite, devi avere il coraggio di giocare a pallone. Ho tanto rispetto per le persone, per i giocatori che non hanno paura di sbagliare. Se ce l'hai, ho meno rispetto. Tutti faremo degli errori, ma nessuno deve temerli. Per me è importante dare questa fiducia".