Diretta Manchester City-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - Bernardo Silva e Kovacic un pensiero a quei due rigori sbagliati proprio contro il Real Madrid, nove mesi fa, questa sera probabilmente lo faranno. I due errori dal dischetto costarono al Manchester City l’eliminazione ai quarti e la possibilità di difendere il trofeo vinto l’anno prima. Anche in quella stagione trionfale i Citiziens dovettero vedersela contro i Blancos, ma in semifinale: in Inghilterra finì 4-0 dopo l’1-1 dell’andata. Insomma una super sfida della massima competizione europea che questa volta si presenta in forma molto anticipata, addirittura al playoff del nuovo formato della Champions League. All'Etihad va in scena il match di andata tra Guardiola e Ancelotti, solo uno dei due conquisterà il pass per gli ottavi. Si perché se i Citizens sono riusciti a restare in corsa all'ultima giornata, anche i Blancos non hanno brillato nella fase a girone unico. Non è un'esagerazione affermare che le prossime due gare contro il Manchester City siano le più importanti della stagione del Real Madrid. Perché se dovessero andar male di partite importanti, almeno in Europa, i merengues non ne disputerebbero più. E non c'è, di certo, bisogno di sottolineare quanto sia importante la massima competizione europea per la Casa Blanca che incasserebbe come un tremendo fallimento l'eventuale eliminazione ai playoff.