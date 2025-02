McKennie-Mbangula, gol da Champions: Juve batte Psv! Motta esulta, Perisic non basta

La Juve conquista una vittoria fondamentale all'Allianz Stadium: nel match d'andata dei playoff di Champions League i bianconeri di Thiago Motta stendono per 2-1 il Psv grazie ai gol di McKennie (34') e Mbangula (82') compiendo un passo importante verso gli ottavi di finale della massima competizione europea. Agli olandesi, nonostante una buona prestazione, non basta la rete di Perisic al 56' che aveva momentaneamente riportato in parità la situazione (dopo il silent check del Var per un possibile fallo di mano). Poi i cambi di Motta hanno dato una scossa alla Juventus: lo scatto di Conceicao e il tap-in vincente del belga hanno determinato il successo dei bianconeri, il terzo consecutivo dopo quelli ottenuti in campionato contro Empoli e Como. Il peso specifico di questa vittoria però è notevolmente più alto: davanti ai suoi tifosi la Juve ha messo in mostra carattere e grinta reagendo anche a una situazione complicata. Rispetto al passato Locatelli e compagni hanno trovato il modo di sbrogliare una matassa che si era fatta molto intricata. Nelle notti di Champions Chico si esalta e Mbangula è stato rapido a convertire in gol la corta respinta di Benitez. Il gol del 2-1 non è solo opportunismo ma anche qualità con il belga bravo ad alzare la sfera impedendo alla difesa del Psv di salvarsi. Fra 8 giorni il ritorno in Olanda deciderà chi volerà agli ottavi ma i segnali messi in mostra dalla Juve questa sera fanno ben sperare i tifosi che ora sognano il passaggio del turno. Motta può sorridere, la Juve c'è, è viva e la notizia più bella oltre al successo è la risposta di carattere messa in campo dalla squadra nonostante il gol del pari firmato dall'ex Inter. Al ritorno servirà di sicuro lo stesso atteggiamento per certificare la qualificazione ma prima di allora bisognerà sfidare l'Inter in campionato. E servirà lo stesso atteggiamento per portare a casa altri 3 punti decisivi, questa volta in campionato.