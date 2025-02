Gasperini avvisa: "Bruges giovane e con grande intensità, non hanno mai cali”

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa il play-off di Champions League contro il Bruges. Il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato: “Il Bruges abbiamo già avuto modo di vederlo perché ha già giocato contro il Milan e la Juve. Ogni squadra ha le sue tipicità: lavorano bene e con grande intensità. Come tutte le squadre che giocano la Champions, è abituata a lottare per vincere i propri campionati. Sono una squadra offensiva, che danno intensità. Non rinunciano mai a giocare, non hanno cali di ritmo: dobbiamo essere bravi a giocare un’ottima gara“.